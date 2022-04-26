Onet: Россия приостановила экспорт газа в Польшу

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Россия прекратила поставки голубого топлива в Польшу, сообщает портал Onet. Речь идет об экспорте в рамках Ямальского контракту.
По неофициальным данным, в министерстве климата Польши собрался кризисный штаб. На данный момент с российской стороны не уточняется, с чем связано такое решение. Предположительно, это исполнение ультиматума, о котором предупреждал президент РФ Владимир Путин.
Ожидается, что сегодня должны быть опубликованы официальные заявления.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее предрек Польше два возможных варианта по российскому газу: либо Варшава отказывается от предложенной «Газпромом» схемы оплаты газа, либо будет платить за топливо рублями.
загрузка...