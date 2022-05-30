OnePlus всё ещё слушает своих пользователей. Компания не будет отказываться от OxygenOS и хочет улучшить её работу

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



После слияния Oppo и OnePlus вторая заявила, что перейдёт на оболочку ColorOS. И это не понравилось многим фанатам компании.





Несмотря на то, что OnePlus теперь является частью Oppo, компания, видимо, сохранила ориентированность на пользователей, потому что планы по отказу от OxygenOS были отменены.

Теперь компания запустила опрос, чтобы понять, а что пользователи смартфонов компании хотят от OxygenOS. Посредством опроса компания хочет в том числе понять, какие функции и технологии для пользователей важнее других, на какие особенности работы оболочки стоит обратить более пристальное внимание.

Что интересно, Oppo недавно запустила такой же опрос ровно с теми же вопросами, но это вряд ли означает, что компании снова решат отказаться от OxygenOS в пользу ColorOS.