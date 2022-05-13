OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro, Realme GT2 Pro и Asus Zenfone 8 получили Android 13. Они входят в программу Google по публичному бета-тестированию новой ОС

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Вчера Google представила вторую бета-версию Android 13 и официально анонсировала программу публичного бета-тестирования новой ОС. Традиционно, ее поддержало около десятка брендов, каждый – с одним или несколькими топовыми устройствами.





В программе официального публичного бета-тестирования Android 13 участвуют следующие устройства: Asus Zenfone 8, Lenovo Tab P12 Pro (в Китае эта модель называется Xiaoxin Pad 12 Pro), OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro, Realme GT2 Pro, Sharp Aquos sense6, Tecno Camon 19 Pro 5G, Vivo X80 Pro, Xiaomi Mi 12, 12 Pro и Mi Pad 5, Redmi K50 Pro, ZTE The Axon 40 Ultra. Также участвует и HMD Global c неназванной пока моделью Nokia. И, естественно, бета-версия Android 13 уже доступна на большом количестве смартфонов Pixel: Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Преимущество смартфонов Pixel состоит в том, что для них уже доступна вторая бета-версия Android 13, представленная вчера, для остальных устройств, преимущественно, представлена пока только первая бета-версия. И в любом случае перед установкой Android 13 на смартфон или планшет нужно выполнить резервное копирование данных.