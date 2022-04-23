«Она — зверь»: сатирик Кондаков осудил поведение Хаматовой в эмиграции

«А теперь у Зулейхи боль в этом самом раскормленном эгоистичном пузе. Потому, что она не человек. Она – зверь. Просто на реального хищника не тянет. Только на мерзкого шакала», – раскритиковал поведение Хаматовой Кондаков в личном Telegram-канале.