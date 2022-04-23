«Она — зверь»: сатирик Кондаков осудил поведение Хаматовой в эмиграции

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Покинувшая Россию актриса театра и кино Чулпан Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины в Риге под флагом предателей России. Провокационное поведение знаменитости прокомментировал сатирик Иван Кондаков.
Рижское мероприятие прошло под флагами Украины. На видео с митинга видно, как артистка сообщает собравшимся, что «чувствует боль». Примечательно, что руку в момент своей пламенной речи звезда держит на животе, а не на сердце.
«А теперь у Зулейхи боль в этом самом раскормленном эгоистичном пузе. Потому, что она не человек. Она – зверь. Просто на реального хищника не тянет. Только на мерзкого шакала», – раскритиковал поведение Хаматовой Кондаков в личном Telegram-канале.
Сатирик также предположил, что положение руки свидетельствует об отсутствии сердца у актрисы. Согласно мнению комика, у лицемеров есть только «пузо», куда они едят «как не в себя».