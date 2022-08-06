она врезалась в мост, даже не поднимаясь в воздух

Стратегия компании SpaceX предусматривает, что она строит свои двигатели и ракеты в одном месте, а затем отправляет в другое для стендовых испытаний. После завершения испытаний ракеты отправляются обратно на место постройки или в другие районы в зависимости от их использования.

В случае с новой ракетой Falcon 9 произошёл неожиданный инцидент. Как сообщает NASASpaceflight в Twitter, во время транспортировки ракета врезалась в мост на шоссе в Техасе. Причина оказалась в небольшой высоте моста.





В последующем сообщении NASA подтвердило, что ракета, столкнувшаяся с мостом, действительно предназначалась для миссии Crew 5. Предыдущая миссия NASA, Crew 4, поднялась в небо в апреле этого года. В сообщении также говорится, что SpaceX и NASA проверяют ракету.