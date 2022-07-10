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«Она милашка»: Руссо рассказал, зачем подарил Гузеевой часы за 25 тысяч долларов

«Она милашка»: Руссо рассказал, зачем подарил Гузеевой часы за 25 тысяч долларов
Yulia Kapishnikova/Russian Look/Globallookpress

Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов. Артист объяснил, с чем был связан его широкий жест. 

Исполнитель хита «Знаю» принял участие в подкасте «Ниче святого» для проекта «Звук». В рамках шоу он заявил, что хотел порадовать ведущую популярной передачи «Давай поженимся!».

«Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила. А ведь в стране 90% браков распадаются сейчас», — отметил вокалист. 

Руссо подчеркнул, что Гузеева достойна роскошного презента. Он добавил, что артистка была в шоке от подобного подарка.

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