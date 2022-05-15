...
    В тренде

    он станет самым тонким и легким складным смартфоном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    он станет самым тонким и легким складным смартфоном

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Появилась информация о том, что Xiaomi Mix Fold 2 станет самым легким и тонким смартфоном с основным экраном, который остаётся внутри корпуса при складывании.

    Информацию опубликовал известный инсайдер под ником Ice Universe, который добавил, что внешний экран смартфона будет значительно улучшен по сравнению с оригинальным Xiaomi Mix Fold.

    Другой инсайдер под ником Digital Chat Station ранее заявил, что размер основного экрана будет составлять 8 дюймов, при этом диагональ внешнего экрана будет равна 6,5 дюйма. Оба экрана будут поддерживать высокую частоту обновления. Напомним, у оригинального смартфона Xiaomi Mix Fold был 60-герцевый экран.


    Xiaomi Mix Fold 2 будет оснащен флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus, которая будет производиться силами тайваньской компании TSMC с использованием 4-нанометрового технологического процесса.

    Презентация Xiaomi Mix Fold 2 должна состояться во второй половине года, однако более точной даты пока что нет.

    Ice Universe первым опубликовал точные характеристики Redmi K40 и K50,  а также Xiaomi 12.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.