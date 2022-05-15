он станет самым тонким и легким складным смартфоном

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Появилась информация о том, что Xiaomi Mix Fold 2 станет самым легким и тонким смартфоном с основным экраном, который остаётся внутри корпуса при складывании.

Информацию опубликовал известный инсайдер под ником Ice Universe, который добавил, что внешний экран смартфона будет значительно улучшен по сравнению с оригинальным Xiaomi Mix Fold.

Другой инсайдер под ником Digital Chat Station ранее заявил, что размер основного экрана будет составлять 8 дюймов, при этом диагональ внешнего экрана будет равна 6,5 дюйма. Оба экрана будут поддерживать высокую частоту обновления. Напомним, у оригинального смартфона Xiaomi Mix Fold был 60-герцевый экран.





Xiaomi Mix Fold 2 будет оснащен флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus, которая будет производиться силами тайваньской компании TSMC с использованием 4-нанометрового технологического процесса.

Презентация Xiaomi Mix Fold 2 должна состояться во второй половине года, однако более точной даты пока что нет.

Ice Universe первым опубликовал точные характеристики Redmi K40 и K50, а также Xiaomi 12.