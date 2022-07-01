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Он решит проблему мёртвых зон. Анонсирован маршрутизатор Xiaomi с совершенно новым дизайном

Он решит проблему мёртвых зон. Анонсирован маршрутизатор Xiaomi с совершенно новым дизайном

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Сегодня компания Xiaomi официально объявила, что она выпустит новую серию маршрутизаторов высокого класса на конференции, посвящённой запуску Xiaomi 12S.

Xiaomi также заявила, что новые маршрутизаторы решат проблемы сетевых мертвых зон в доме. Производитель подтвердил, что маршрутизатор получит совершенно новый дизайн для максимально эффективного приема и передачи сигнала.

До анонса компания наверняка опубликует ещё несколько тизеров, которые раскроют больше деталей о характеристиках устройства, а пока у нас есть только первое тизер-изображение.

Презентация новинки состоится 4 июля.

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Xiaomi
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