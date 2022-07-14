“Он полностью разорен”: инсайдер Variety рассказал о жизни и новой работе Арми Хаммера на Каймановых островах

Арми Хаммер

Источник издания Variety подтвердил, что актер Арми Хаммер, чья карьера потерпела крах после секс-скандалов, действительно продает таймшеры на Каймановых островах (таймшер — право владения собственностью на время отдыха, то есть покупка периода пользования апартаментами на курорте с различными удобствами. — Прим. ред.).

Он работает на курорте и продает таймшеры. У него есть рабочее место в офисе. Реальность такова, что он полностью разорен и пытается заполнить дни и заработать деньги, чтобы содержать свою семью,

— сказал инсайдер.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что до работы продавцом таймшеров Хаммер работал в управляющей компании жилого комплекса на Каймановых островах.

На прошлой неделе об этом написал таблоид TMZ, но сотрудники курорта Morritt’s Resort тогда опровергли информацию и заявили, что Арми не является их сотрудником, хотя и бывает у них.

Хаммер является правнуком нефтяного магната Арманда Хаммера. Но, по словам источника Variety, несмотря на его происхождение, он не получает никаких денег от семьи и вынужден работать на обычной работе, чтобы зарабатывать, ведь работы в Голливуде у него сейчас тоже нет.

Хаммер переехал на Каймановы острова, чтобы быть рядом со своими малолетними детьми, дочерью Харпер и сыном Фордом, которые живут там со своей мамой — бывшей женой Хаммера, телеведущей и предпринимательницей Элизабет Чэмберс (они расстались в 2020 году).

Арми Хаммер

Ранее в сети появился слух, что Хаммер подрабатывает консьержем в отеле, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш сотрудника гостиницы — именно он в шутку распространил буклеты с фото актера, которые потом и попали в сеть.

Хаммер был гостем отеля и играл в гольф с кем-то из сотрудников, с кем он успел сдружиться. Сотрудник, с которым Хаммер играл в гольф, сделал флаер и отправил его в несколько номеров на курорте, чтобы посмотреть, какое внимание это может привлечь. Когда журналисты обратились за комментариями к адвокату Хаммера, Эндрю Бреттлеру, он сказал, что листовка была подделкой. Теперь источник Variety заявил, что отель таким образом пытался защитить Хаммера, который на самом деле работает продавцом таймшеров.

В центре секс-скандала Хаммер оказался в начале 2021 года, когда в сети появились скриншоты переписок с разными девушками, которые велись якобы актером. В них Арми рассказывал о своих каннибалистических фетишах, затем появились более серьезные обвинения, в том числе в изнасиловании и жестоком обращении (одна девушка рассказала, что Хаммер вырезал на ее теле свои инициалы).

Актер отрицал все обвинения, но все-таки прошел лечение в рехабе. В итоге его репутация все равно была подорвана: его агентство WME отказалось от сотрудничества с ним, и он был уволен из множества проектов.

Новая “работа” Хаммера вызывала бурную реакцию в сети. Некоторые сочувствуют актеру, другие относятся к истории с недоверием, считая, что таким образом Арми просто пытается восстановить свою репутацию.