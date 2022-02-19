Он назвал регионы, которые скоро войдут в состав России

«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал он.

Путин подчеркнул, что более 70% территории России находится в северных широтах и всё, что происходит на Севере, представляет «особый интерес, особую ценность». «Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», — сказал он.

Развитие данного направления, по словам президента, является будущим России и с точки зрения добычи природных ископаемых для страны.Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал Арктику перспективным регионом для нефтегазохимии. Он сообщил, что реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций.

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