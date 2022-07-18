Он должен был появиться в России в этом году. На заводе UzAutoMotors начали производство Chevrolet Tracker 2023

На заводе UzAutoMotors в узбекской Асаке началось производство нового кроссовера Chevrolet Tracker 2023, который должен был появиться в России в этом году. Однако из-за санкций нашу страну покинули не только дорогие, но и бюджетные модели Chevrolet, продажами которых занималась отдельная, специально созданная дилерская сеть.





Chevrolet Tracker 2023 построен на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Завод в Асаке стал третьей площадкой, где локализовано его производство – ранее сборку модели наладили в Бразилии и Китае.

Chevrolet Tracker 2023 выпускают по методу полного производственного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов. На первом этапе в Узбекистане будут выпускать примерно по 80 тысяч Chevrolet Tracker 2023 в год, а продавать их планируется в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier.





Chevrolet Tracker 2023 может включать климат-контроль, бесключевой доступ, кожаную отделку руля, электрорегулировки водительского кресла, сиденья с обивкой из экокожи, светодиодную оптику, круиз-контроль и систему полуавтоматической парковки.

Автомобиль комплектуется 132-сильным турбомотором объемом 1,2 л, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Расход топлива составляет в смешанном цикле 6,9 л на 100 километров пути.

Начало продаж намечено на 30 августа 2022 года.