Оммаж Летиции Касте и лосины вместо платья: как прошла свадьба стилиста Рэйчел Роджерс и музыканта Луки Венеции

Рэйчел Роджерс и Лука Венеция

Лето — традиционный свадебный сезон. В своем телеграм-канале бывший главред журнала Elle Екатерина Мухина обратила внимание на одно из самых необычных торжеств последнего времени. В центре внимания оказались стилист и креативный директор Indie Magazine Рэйчел Роджерс и музыкант Лука Венеция, которые на прошлой неделе сыграли свадьбу в Неаполе.

Рэйчел Роджерс и Лука Венеция

Рэйчел пересмотрела классический образ невесты, соединив традиционные элементы наряда с неожиданными вещами. Например, платье она заменила легинсами и топом-корсетом Vivienne Westwood, но не отказалась от фаты. Дополняли образ оригинальные туфли Loewe с каблуком в виде розы.

На вечеринке Роджерс переоделась в блестящее платье Paco Rabanne, которое дополнила серьгами Y/Project, ну а торт разрезала в бюстгальтере и трусах из цветов. Этот наряд был вдохновлен аналогичным “цветочным” образом невесты из кутюрной коллекции Yves Saint Laurent 1999 года — на подиуме его демонстрировала Летиция Каста. Жених не отставал от невесты и на вечеринке также сменил пиджак на рубашку с принтом, а гладкую укладку — на две косички.