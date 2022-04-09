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    Омбудсмен Москалькова сообщила об обмене 32 российских дальнобойщиков на 20 украинских

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Порядка 32 российских водителей успешно вернулись домой из
    Украины. Киев в обмен получил 20 дальнобойщиков, сообщила уполномоченный
    по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

    По словам омбудсмена, в результате обмена был возвращен также
    «ряд граждан Белоруссии». Ранее Москалькова сообщала о продолжающейся работе
    по возвращению домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых на Украине.

    «При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской
    Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских
    водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси», — написала Татьяна
    Москалькова.

    Тем временем российские войска открыли огонь по сухогрузу ВСУ
    «Апачи», который пытался эвакуировать бойцов нацбата «Азов» (против боевиков
    объединения в РФ возбуждены уголовные дела). В радиопереговорах судно называло
    себя «Маньяком».

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