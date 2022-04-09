Омбудсмен Москалькова сообщила об обмене 32 российских дальнобойщиков на 20 украинских

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Порядка 32 российских водителей успешно вернулись домой из
Украины. Киев в обмен получил 20 дальнобойщиков, сообщила уполномоченный
по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, в результате обмена был возвращен также
«ряд граждан Белоруссии». Ранее Москалькова сообщала о продолжающейся работе
по возвращению домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых на Украине.
«При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских
водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси», — написала Татьяна
Москалькова.
Тем временем российские войска открыли огонь по сухогрузу ВСУ
«Апачи», который пытался эвакуировать бойцов нацбата «Азов» (против боевиков
объединения в РФ возбуждены уголовные дела). В радиопереговорах судно называло
себя «Маньяком».