Омбудсмен Москалькова сообщила о травле россиян за рубежом

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о травле российских граждан за рубежом. По ее словам, школьников и студентов винят в происходящем на Украине.

Москалькова отметила, что в многие иностранцы в социальных сетях оскорбляют россиян, обвиняя их только в том, что они русские.

«Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — заявила омбудсмен в своем Instagram.

Правозащитница рассказала о случае, когда смогла помочь ехавшему из Германии в Бельгию российскому дальнобойщику, которому на парковке разбили все фары. Она также заявила, что готова связаться с консульскими службами этих стран.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

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