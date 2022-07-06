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Омбудсмен Львова-Белова заявила, что первые дети-сироты из ДНР уже стали гражданами России

Омбудсмен Львова-Белова заявила, что первые дети-сироты из ДНР уже стали гражданами России
Federation Council of Russia/via Global Look Press

Первые ребята из ДНР — сироты и оставшиеся без попечения родителей — уже получили российское гражданство, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, это стало возможным благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре оформления гражданства. В церемонии вручения документов также участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и региональный омбудсмен Ксения Мишонова.

«Это те дети, которых в апреле с таким трепетом встречали и забирали под временную опеку приемные семьи Подмосковья», — подчеркнула Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что всего за пару месяцев ребята стали более радостными, светлыми и улыбчивыми. Это означает, что детям хорошо в семьях, убеждена Львова-Белова.

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RusNewsToday24
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