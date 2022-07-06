Омбудсмен Львова-Белова заявила, что первые дети-сироты из ДНР уже стали гражданами России

Первые ребята из ДНР — сироты и оставшиеся без попечения родителей — уже получили российское гражданство, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, это стало возможным благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре оформления гражданства. В церемонии вручения документов также участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и региональный омбудсмен Ксения Мишонова.
«Это те дети, которых в апреле с таким трепетом встречали и забирали под временную опеку приемные семьи Подмосковья», — подчеркнула Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен добавила, что всего за пару месяцев ребята стали более радостными, светлыми и улыбчивыми. Это означает, что детям хорошо в семьях, убеждена Львова-Белова.