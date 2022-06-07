Омбудсмен ДНР Морозова посетила тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Секретная тюрьма «Библиотека» в Мариуполе действовала с 2014 года. За это время в ней замучили до смерти около 500 человек. О некоторых из них омбудсмену ДНР рассказали бывшие пленники «Библиотеки», подтвердившие информацию о существовании массовых захоронений узников, сообщает пресс-служба омбудсмена ДНР.