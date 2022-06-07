Омбудсмен ДНР Морозова посетила тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Поиск останков жертв тайной пыточной, в которой погибли сотни сторонников республик Донбасса, начнется в аэропорту Мариуполя. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
Секретная тюрьма «Библиотека» в Мариуполе действовала с 2014 года. За это время в ней замучили до смерти около 500 человек. О некоторых из них омбудсмену ДНР рассказали бывшие пленники «Библиотеки», подтвердившие информацию о существовании массовых захоронений узников, сообщает пресс-служба омбудсмена ДНР.
«Пытки водой и током, изнасилования, избиения. В ближайшее время поисковая группа приступит к обследованию территории и поиску мест захоронения убитых», — прокомментировала Дарья Морозова.
Вооруженные формирования ВСУ убивали украинских священников, рассказал глава Святогорска в ДНР Владимир Бандура. Также он упрекнул украинских солдат в мародерстве и грабежах, сообщает телеканал «360».