Оливия Уайлд рассказала о материнстве, эйджизме и скандальных сексуальных сценах в ее фильме “Не волнуйся, солнышко”

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд снялась для обложки журнала Elle и дала изданию интервью, в котором высказалась о скандале вокруг сексуальных сцен в ее фильме “Не волнуйся, солнышко”, эйджизме в соцсетях и о материнстве.



Оливия Уайлд

Как отметила Оливия, сексуальным сценам в фильме было уделено слишком много внимания со стороны критиков. Более того, Уайлд “заставили” вырезать несколько откровенных сцен, что, по мнению актрисы, свидетельствует о том, что “мы все еще действительно живем в пуританском обществе”.

Флоренс (Флоренс Пью — исполнительница главной роли в картине) очень мудро заметила, что сексуальным сценам было уделено слишком много внимания. И я думаю, что она права. Я полностью согласна с ней — эти сцены затмевают все остальное, отвлекают внимание от того, о чем фильм. Это очень иронично, потому что по сюжету фильма секс в компании Victory — это инструмент для отвлечения внимания. Когда Флоренс заметила, что этот фильм намного глубже и лучше, чем просто сцены секса, я была так счастлива, что она сказала это. Я чувствую то же самое.

Оливия прокомментировала и движение #MeToo, отметив его значение для женщин в Голливуде:

Нас долго разобщали, словно держали в разных комнатах. Женщины смогли понять, что их специально сделали конкурентками друг для друга, потому что это удобно, хотя на самом деле женщины в Голливуде являются друг для друга партнерами.

Кроме того, Оливия высказалась о другой проблеме — комментариях на тему эйджизма, которые она часто получает в соцсетях. Очень интересно, когда это исходит от женщин. Вы планируете не стареть? Или вы думаете, что, став старше, уже не заслуживаете того, чтобы иметь в жизни те же возможности? Мне очень грустно смотреть на это и осознавать, что у людей такие маленькие ожидания от собственной жизни, и они проецируют их на меня. А я эти предположения опровергаю.

Оливию Уайлд также часто судят за ее отношение к материнству — многие считают, что она уделяет детям недостаточно внимания. Я делю опеку над детьми с бывшим. Если меня не фотографируют с моими детьми, люди полагают, что я их бросила. Как будто я оставила детей в машине на солнце. Люди предполагают, что я отказалась от роли матери. Знаете, почему вы не видите меня с детьми? Потому что я не позволяю их фотографировать. Я на многое иду, чтобы защитить своих детей,

— поделилась актриса.

Ранее Оливия уже комментировала эту тему, отметив тогда, что люди чаще обвиняют женщин, но при этом никто не возмущается поведением мужчин.