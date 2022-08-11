Оливия Уайлд осудила поведение Джейсона Судейкиса после их расставания: “Он хотел запугать меня”

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд раскритиковала поведение своего бывшего возлюбленного Джейсона Судейкиса после их расставания. Так, актриса осудила его за то, что он поставил ее в неудобное положение на людях: Оливии публично вручили судебные документы об опеке — прямо во время ее выступления на CinemaCon, где она представляла свой фильм “Не волнуйся, солнышко”. Тогда на сцену поднялся незнакомец и протянул Оливии конверт с подписью “Личное и конфиденциальное”. Судейкис через своих представителей позже заявил, что не знал, как именно актрисе передадут документы, и назвал это инициативой компании, отвечавшей за доставку.

Однако Уайлд считает, что Судейкис поступил так намеренно.

Действия Джейсона явно были направлены на то, чтобы запугать меня и застать меня врасплох. Он мог передать мне документы незаметно, но он предпочел сделать это агрессивно,

— приводит слова актрисы Daily Mail.

Тот факт, что Джейсон поставил меня в неловкое положение в профессиональном плане и таким образом выставил наш личный конфликт на всеобщее обозрение, противоречит интересам наших детей.

Ранее также стало известно, что Оливия Уайлд выиграла первый суд против Джейсона Судейкиса в рамках процесса об опеке над двумя их общими детьми: восьмилетним сыном Отисом и пятилетней дочерью Дейзи.

Теперь рассмотрение дела продолжится в Калифорнии, которая является для детей родным штатом. Так, Оливия Уайлд хочет, чтобы дети проживали в Калифорнии вместе с ней, в том время как Судейкис настаивает, чтобы дети жили с ним в Бруклине (штат Нью-Йорк). Штат Нью-Йорк не обладает юрисдикцией для рассмотрения ходатайств об опеке, поскольку Нью-Йорк не является родиной для детей, — цитирует издание судебные документы.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис были вместе с 2011 года, однако в 2020 году объявили о расставании. Сама Уайлд всего через два месяца после разрыва с Судейкисом начала встречаться с Гарри Стайлсом, из-за чего ее даже обвинили в измене бывшему возлюбленному.