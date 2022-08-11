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Оливия Уайлд осудила поведение Джейсона Судейкиса после их расставания: “Он хотел запугать меня”

Оливия Уайлд одержала первую победу над Джейсоном Судейкисом по делу об опеке над детьми

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд раскритиковала поведение своего бывшего возлюбленного Джейсона Судейкиса после их расставания. Так, актриса осудила его за то, что он поставил ее в неудобное положение на людях: Оливии публично вручили судебные документы об опеке — прямо во время ее выступления на CinemaCon, где она представляла свой фильм “Не волнуйся, солнышко”. Тогда на сцену поднялся незнакомец и протянул Оливии конверт с подписью “Личное и конфиденциальное”. Судейкис через своих представителей позже заявил, что не знал, как именно актрисе передадут документы, и назвал это инициативой компании, отвечавшей за доставку.

Однако Уайлд считает, что Судейкис поступил так намеренно.

Действия Джейсона явно были направлены на то, чтобы запугать меня и застать меня врасплох. Он мог передать мне документы незаметно, но он предпочел сделать это агрессивно, 

— приводит слова актрисы Daily Mail.

Тот факт, что Джейсон поставил меня в неловкое положение в профессиональном плане и таким образом выставил наш личный конфликт на всеобщее обозрение, противоречит интересам наших детей.

Ранее также стало известно, что Оливия Уайлд выиграла первый суд против Джейсона Судейкиса в рамках процесса об опеке над двумя их общими детьми: восьмилетним сыном Отисом и пятилетней дочерью Дейзи.

Теперь рассмотрение дела продолжится в Калифорнии, которая является для детей родным штатом. Так, Оливия Уайлд хочет, чтобы дети проживали в Калифорнии вместе с ней, в том время как Судейкис настаивает, чтобы дети жили с ним в Бруклине (штат Нью-Йорк). Штат Нью-Йорк не обладает юрисдикцией для рассмотрения ходатайств об опеке, поскольку Нью-Йорк не является родиной для детей, — цитирует издание судебные документы.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис были вместе с 2011 года, однако в 2020 году объявили о расставании. Сама Уайлд всего через два месяца после разрыва с Судейкисом начала встречаться с Гарри Стайлсом, из-за чего ее даже обвинили в измене бывшему возлюбленному.

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