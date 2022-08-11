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Оливия Уайлд одержала первую победу над Джейсоном Судейкисом по делу об опеке над детьми

Оливия Уайлд одержала первую победу над Джейсоном Судейкисом по делу об опеке над детьми

Звездные пары





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Оливия Уайлд

Оливия Уайлд выиграла первый суд против своего бывшего возлюбленного, Джейсона Судейкиса, в рамках процесса об опеке над двумя их общими детьми: восьмилетним сыном Отисом и пятилетней дочерью Дейзи.

Теперь рассмотрение дела продолжится в Калифорнии, которая является для детей родным штатом. Так, Оливия Уайлд хочет, чтобы дети проживали в Калифорнии вместе с ней, в том время как Судейкис настаивает, чтобы дети жили с ним в Бруклине (штат Нью-Йорк). Штат Нью-Йорк не обладает юрисдикцией для рассмотрения ходатайств об опеке, поскольку Нью-Йорк не является родиной для детей, — цитирует издание судебные документы.

Ранее Оливии Уайлд вручили судебные документы об опеке прямо на сцене, во время ее выступления на CinemaCon, где звезда представляла свой фильм “Не волнуйся, солнышко”. На сцену поднялся незнакомец и протянул Оливии конверт с подписью “Личное и конфиденциальное”. Сам актер через своих представителей позже заявил, что не знал, как именно актрисе передадут документы, и назвал это инициативой компании, отвечавшей за доставку.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис были вместе с 2011 года, однако в 2020 году объявили о расставании. Сама Уайлд всего через два месяца после разрыва с Судейкисом начала встречаться с Гарри Стайлсом, из-за чего ее даже обвинили в измене бывшему возлюбленному.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
Page Six


Фото
GettyImages.ru


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