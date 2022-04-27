Оливер Стоун назвал Украину частью американского плана по противостоянию России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
США используют Украину для противостояния с Россией. Именно Вашингтон во многом виноват в сегодняшнем кризисе, заявил американский режиссер Оливер Стоун.
Многолетняя практика показывает, что США всегда влезали во внутриполитические дела других стран для удовлетворения собственных интересов. Это можно было наблюдать в 2014 году, когда на Украине произошла смена власти, напомнил Стоун.
«Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут», — цитирует режиссера El Diario.
Новая прозападная власть на Украине начала преследование русскоговорящего населения. Со временем это переросло в настоящий геноцид на территории Донбасса, добавил Стоун.
Режиссер не исключает, что сейчас США используют украинский кризис, чтобы установить свои цены на поставки энергоносителей. Кроме того, выгоду от происходящего получают американские производители оружия, передает телеканал «360».