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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков открыл фестиваль «Северный ветер»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков открыл фестиваль «Северный ветер»
prt scr youtube.com/Спорт-Экспресс

Серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков принял участие в фестивале «Северный ветер».

Фестиваль «Северный ветер» прошел за полярным кругом в городском поселении Никель. Жители города приняли участие в мероприятии, которое объединило в себе спорт и защиту окружающей среды.

Легков открыл фестиваль и вместе с горожанами принял участие плоггинге — пробежке, которая совмещает сбор мусора. Также чемпионка мира по сапсферфингу Елена Прохорова провела мастер-класс на реке Шуонийоки.

«Сапсерфингом можно заниматься даже за полярным кругом в любую погоду и при любой температуре. Можно вплоть до минус 16 выходить и все будет отлично», — цитирует слова Прохоровой телеканал «360».

В международном турнире по сапсерфингу приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов поблагодарил руководство «Норникеля» за поддержку фестиваля.

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RusNewsToday24
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