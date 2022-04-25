Олимпийскую чемпионку Загитову могут отчислить из РАНХиГС

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Олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову могут отчислить из РАНХиГС.
Куратор группы Алины Загитовой сообщил фигуристке и другим студентам, что на этой неделе они могут быть отчислены из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Соответствующую информацию представил «Чемпионат». Согласно данным источника, Загитову могут отчислить из-за неуспеваемости и плохой посещаемости занятий.
Фигуристка поступила на факультет журналистики РАНХиГС в 2020 году. Загитова учится по программе «Продюсирование и культурная политика».
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