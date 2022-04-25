Олимпийскую чемпионку Загитову могут отчислить из РАНХиГС

Куратор группы Алины Загитовой сообщил фигуристке и другим студентам, что на этой неделе они могут быть отчислены из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Соответствующую информацию представил «Чемпионат». Согласно данным источника, Загитову могут отчислить из-за неуспеваемости и плохой посещаемости занятий.