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    Олимпийскую чемпионку Загитову могут отчислить из РАНХиГС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Олимпийскую чемпионку Загитову могут отчислить из РАНХиГС

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    Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову могут отчислить из РАНХиГС. 

    Куратор группы Алины Загитовой сообщил фигуристке и другим студентам, что на этой неделе они могут быть отчислены из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Соответствующую информацию представил «Чемпионат». Согласно данным источника, Загитову могут отчислить из-за неуспеваемости и плохой посещаемости занятий.

    Фигуристка поступила на факультет журналистики РАНХиГС в 2020 году. Загитова учится по программе «Продюсирование и культурная политика». 

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