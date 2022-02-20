Олимпийский чемпион Роман Костомаров первым выбыл из шоу «Маска»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров первым выбыл из шоу «Маска» Новости
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Члены жюри сделали первый сложный выбор в шоу «Маска» и рассекретили персонажа в костюме Пса. На удивление им оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Зрители выбрали троих претендентов на вылет — брутальный Пес, милый Малыш и волшебный Мухомор. Решено было спасти Малыша, а дальше — дело было за судьями. Единогласным решением Тимура Родригеза, Валерии, Регины Тодоренко,Тимура Батрутдинова и Филиппа Киркорова маску должен был снять Пес.

Родригез думал, что под маской певец Влад Сташевский. Батрутдинов, Валерия и Киркоров ставили на Богдана Титомира, а Тодоренко на певца Бурито. Члены жюри удивились, когда поняли, что в образе Пса скрывался фигурист Роман Костомаров. Они были уверены, что олимпийский чемпион прячется в образе Джокера.

 
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