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    Олимпийская чемпионка Синицына сравнила выступление на Играх со встречей с Путиным

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Олимпийская чемпионка Синицына сравнила выступление на Играх со встречей с Путиным

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    Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призер 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине Виктория Синицына прокомментировала встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    Накануне в Кремле состоялось вручение государственных наград победителям и призерам Игр в Пекине. На церемонии присутствовала фигуристка Виктория Синицына. Спортсменка призналась, что очень волновалась перед встречей с Владимиром Путиным. 

    «Не знаю даже, что волнительнее: соревноваться на олимпийском льду или говорить глаза в глаза с президентом», — написала фигуристка в социальных сетях. 

    Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил Владимиру Путину, что высока вероятность отмены Летней Универсиады 2023 года, которая должна пройти в Екатеринбурге. Соревнования запланированы на период с 9 по 18 августа будущего года. 

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