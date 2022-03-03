Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Колчина скончалась на 92-ом году жизни

Олимпийская чемпионка 1964 года и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Алевтина Колчина скончалась в возрасте 91 года 1 марта, сообщает эстонская газета Postimees.

Алевтина Колчина представляла спортивное общество «Динамо» и была награждена орденом «Знак Почета». Также Колчина имела звание заслуженного мастера спорта.

Ранее умер последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Белоруссии, Иван Кустов. На момент смерти Кустову было 99 лет. Он имел звание «Герой Советского Союза» за «мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и при форсировании реки Пилицы» 14 января 1945 года.

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