Олимпийская бобслеистка из Украины Гунько «попалась» на употреблении стероидов

Олимпийская бобслеистка из Украины Гунько «попалась» на употреблении стероидов Новости
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Допинг-проба украинской бобслеистки Лидии Гунько показала, что спортсменка употребляла стероиды в ходе Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования (ITA).

В тесте спортсменки при лабораторных испытаниях был обнаружен дигидротестостерон. Вещество включено в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Гунько получила временное отстранение, которая она имеет право оспорить, запросив вскрытие второй допинг-пробы.

Украинка участвует в Играх в Пекине. По итогам соревнований она заняла последнюю, 20-ю строчку в женских соревнованиях в монобобе. Сообщается, что это первая представительница страны, которая «попалась» на употреблении стероидов.

 
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