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Украинский олигарх Ринат Ахметов решил похвастаться тем, что на принадлежащем ему заводе «Азовсталь» сейчас находятся заблокированные российскими войсками киевские боевики.
В интервью изданию Le Temps миллиардер заявил, что находящиеся на металлургическом комбинате силовики «сражаются» за украинскую землю.
«Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе “Азовсталь”. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы», — сказал Ахметов.
Олигарх также назвал происходящие в Мариуполе события глубочайшей трагедией и катастрофой.
На Украине продолжается спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российские войска успешно освобождают города от киевских боевиков, которые совершали преступления против мирных граждан.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сравнил удерживающих гражданских на «Азовстали» украинских военных с террористами, передает RT.