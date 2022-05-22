Ольгу Бузову позвали замуж во время спектакля «Мужчина нарасхват»

Телеведущая Ольга Бузова получила предложение руки и сердца во время спектакля «Мужчина нарасхват». Блондинка была удивлена поступком мужчины.
Бузова дебютировала в качестве актрисы во МХАТе в прошлом году. Недавно ее пригласили сыграть в спектакле «Мужчина нарасхват» в театре «Казино Сочи».
Премьера постановки состоялась 21 мая. Телеведущая получила не только бурные аплодисменты, но и неожиданное предложение руки и сердца.
В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором был запечатлен трогательный момент. На кадрах таинственный блондин встал на колено и протянул заветное кольцо артистке.
Исполнительница хита «Мало половин» была удивлена данному поступку. После она пригласила мужчину за кулисы.
Теперь пользователи Сети гадают, кем является загадочный молодой человек. Некоторые предположили, что он захотел привлечь к себе внимание с помощью звезды.