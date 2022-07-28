Ольга Шукшина объяснила, почему подала в суд на театр «Русская песня» Надежды Бабкиной

Актриса Ольга Шукшина объяснила суть иска к театру «Русская песня» певицы Надежды Бабкиной.
Поводом для разбирательств стал спектакль «Калина красная» по мотивам рассказа режиссера Василия Шукшина. Звезда фильма «Мать» и ее старшая сестра по отцу Екатерина Шукшина выступили истцами, а ответчиком стал театр «Русская песня».
«По суду я формально участвую. Но инициировало процесс РАО (Российское авторское общество. — Прим. ред.). Оно предъявило претензию театру, потому что театру была дана лицензия [на постановку и показ спектакля] сроком на три года. По истечении этого срока договор нужно было продлить либо снять спектакль с репертуара. Мы не знаем, кто поставил такое ограничение — три года», — объяснила наследница в интервью News.ru.
Первое заседание по делу назначено на август. РАО требует взыскать с театра Бабкиной около 600 тысяч рублей.