Ольга Серябкина назвала два условия возвращения к Максу Фадееву

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила, что у нее нет никакого конфликта с продюсером Максом Фадеевым, поэтому не исключила дальнейшее сотрудничество в будущем, передает Lenta.ru.
По словам артистки, чтобы она вернулась к Фадееву необходимы два условия. Во-первых, инициатива со стороны основателя лейбла MALFA. Во-вторых — желание обеих сторон.
«Если бы какое-то предложение поступило от него или других людей, я всегда это оцениваю на момент времени. Если мне будет 80 лет, мне это будет не нужно. Я не отрицаю вообще ничего (…), если это будет интересно, если будет всем в кайф», — сказала Серябкина.
Напомним, Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла в 2019 году. Позднее он признался, что компания начала напоминать «болото с жабами», поэтому расторжение всех контрактов — самое правильное решение. Говоря о работе с группой «Серебро», продюсер использовал эпитеты «мерзко и болезненно».