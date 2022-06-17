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Ольга Орлова в семилетнюю годовщину смерти Жанны Фриске показала редкое фото с певицей

Ольга Орлова в семилетнюю годовщину смерти Жанны Фриске показала редкое фото с певицей
globallookpress.com / Ali Magomedov / Russian Look

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в память о своей подруге и коллеге Жанне Фриске опубликовала архивное фото в семилетнюю годовщину смерти певицы.

Исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни 15 июля 2015 года в 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее подруга Ольга Орлова в эту печальную дату опубликовала архивную фотографию с певицей. На ней Жанна и Ольга веселятся и танцуют, а поет для них Кирилл Андреев из «Иванушек International».

По словам Ольги Орловой, она никогда не сможет смириться со смертью Жанны, и считает день, когда она потеряла подругу, самым грустным днем в году.

Отметим, что отец певицы Жанны Фриске Владимир и телеведущий Дмитрий Шепелев, который состоял с артисткой в отношениях до самой ее смерти, 9 июня подписали мировое соглашение в суде. Вопрос касался наследства единственного ребенка покойной звезды.

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RusNewsToday24
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