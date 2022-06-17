Ольга Орлова в семилетнюю годовщину смерти Жанны Фриске показала редкое фото с певицей

Исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни 15 июля 2015 года в 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее подруга Ольга Орлова в эту печальную дату опубликовала архивную фотографию с певицей. На ней Жанна и Ольга веселятся и танцуют, а поет для них Кирилл Андреев из «Иванушек International».