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Ольга Орлова сообщила о развитии новой болезни на фоне беременности

Ольга Орлова сообщила о развитии новой болезни на фоне беременности
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова находится на середине срока беременности. Певица сообщила, что начала испытывать проблемы с дыханием после вопроса одного из подписчиков об изменениях ее голоса.

Поклонники забеспокоились о здоровье звезды. Артистка ответила, что страдает от ринита. По ее словам, это «болезнь беременных», с которой ей уже приходилось сталкиваться перед предыдущими родами.

«Стараюсь поменьше капать, но не получается. Очень тяжело дышать, особенно под утро», — сообщила подписчикам телеведущая.

Однако звезда продолжает сохранять оптимизм и уверенно готовиться к родам. По ее словам, уже пропал токсикоз, который присутствовал на ранних сроках беременности.

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RusNewsToday24
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