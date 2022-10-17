Ольга Орлова сообщила о развитии новой болезни на фоне беременности

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова находится на середине срока беременности. Певица сообщила, что начала испытывать проблемы с дыханием после вопроса одного из подписчиков об изменениях ее голоса.
Поклонники забеспокоились о здоровье звезды. Артистка ответила, что страдает от ринита. По ее словам, это «болезнь беременных», с которой ей уже приходилось сталкиваться перед предыдущими родами.
«Стараюсь поменьше капать, но не получается. Очень тяжело дышать, особенно под утро», — сообщила подписчикам телеведущая.
Однако звезда продолжает сохранять оптимизм и уверенно готовиться к родам. По ее словам, уже пропал токсикоз, который присутствовал на ранних сроках беременности.