Ольга Кормухина выступила за лишение госнаград уехавших из страны артистов

«Она заслужила. Это важно даже не для Юли, а для нас всех. Наконец-то стали давать звания действительно за заслуги, а не по знакомству или по другим причинам, которые все мы понимаем. Хотелось бы, чтобы этот случай не был единичным. Ведь есть огромное число артистов, которые поют и играют для родины, а не страдают всякой ерундой», — заявила Кормухина в разговоре с «Абзацем».