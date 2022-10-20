Ольга Кормухина выступила за лишение госнаград уехавших из страны артистов

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина предложила лишать званий уехавших из страны знаменитостей.
Кормухина порадовалась за певицу Юлию Чичерину, которая получила госнаграду указом президента России Владимира Путина. Исполнительница хита «Кукушка» выразила надежду, что теперь артисты буду получать звания за действительно значимые для страны заслуги.
«Она заслужила. Это важно даже не для Юли, а для нас всех. Наконец-то стали давать звания действительно за заслуги, а не по знакомству или по другим причинам, которые все мы понимаем. Хотелось бы, чтобы этот случай не был единичным. Ведь есть огромное число артистов, которые поют и играют для родины, а не страдают всякой ерундой», — заявила Кормухина в разговоре с «Абзацем».
Чичерина получила звание заслуженной артистки РФ 20 октября. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации, пишет RT.