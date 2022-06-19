Ольга Кормухина назвала пустые полки в магазинах временной проблемой

Певица Ольга Кормухина призвала соотечественников не поддаваться панике и запастись терпением. По мнению заслуженной артистки России, дефицита товаров в стране не будет.
В своем Telegram-канале исполнительница обратила внимание на переживания своих подписчиков по поводу пустых полок в магазинах. Многие решили, что в России начался дефицит товаров, как в советское время. Однако Кормухина поспешила успокоить фанатов, назвав проблему временной.
«Немного подождем, логистика перестроится, и товары с другой стороны поедут. Многие знают по опыту, что есть отличная турецкая продукция, которую жестко “душили” конкуренты с Запада. И есть отличный Китай фабричный. Тоже проверено. Пусть перебесятся напоследок», — прокомментировала артистка.
Ранее певица вернулась из республик Донбасса, где выступала с концертами, и поделилась своим мнением о поездке. Знаменитость отметила, что испытала страх, но он не сравнится с тем, что чувствуют российские военные на передовой.