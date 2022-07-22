Ольга Казаченко возмутилась приостановкой трансляции шоу «Поле чудес»

«Это просто какое-то безумие! Наш президент этого не допустит. Все же знают, как ток-шоу люди любят в России. Потому что эти программы помогают решать серьезные проблемы! Сколько людей нашли друг друга благодаря ток-шоу, вспомните хотя бы братьев Милохиных и их маму», — заявила женщина в беседе с порталом PROZVEZD.