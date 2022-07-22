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Ольга Казаченко возмутилась приостановкой трансляции шоу «Поле чудес»

Ольга Казаченко возмутилась приостановкой трансляции шоу «Поле чудес»
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Экс-супруга Вадима Казаченко Ольга отреагировала на временное закрытие ток-шоу в России. Женщина попросила вернуть развлекательные программы в эфир.

Казаченко призналась, что не понимает, почему из эфира убрали развлекательные шоу. Экс-супруга известного певца скучает по «Полю чудес» с Якубовичем и программе «Пусть говорят».

«Это просто какое-то безумие! Наш президент этого не допустит. Все же знают, как ток-шоу люди любят в России. Потому что эти программы помогают решать серьезные проблемы! Сколько людей нашли друг друга благодаря ток-шоу, вспомните хотя бы братьев Милохиных и их маму», — заявила женщина в беседе с порталом PROZVEZD.

Также Казаченко вспомнила, что однажды ее саму поддержали на передаче «Пусть говорят». По словам экс-супруги музыканта, шоу помогло ей не паст духом.

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