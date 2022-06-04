Ольга Бузова заявила, что не боится отношений после разрыва с Давой

«Мне не стыдно, это часть моей жизни — я это прекрасно понимаю. И на сегодняшний день сердце мое не болит, можно так сказать. Тогда я вновь полюбила спустя три года после развода. А потом получила еще одну большую сердечную травму. Ты любишь, влюбляешься и посвящаешь себя мужчине — и тебя опять обламывают, скажем так. Но я не боюсь отношений», — рассказала артистка в беседе со «СтарХитом».