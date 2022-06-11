Ольга Бузова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала критерии своего идеального спутника. Бузова заявила, что ее будущий возлюбленный обязательно будет соответствовать ее строгим требованиям
Человек точно не будет связан с социальными сетями, как сама исполнительница. Она хочет, чтобы он занимался более серьезными вещами.
«Я всегда хотела, чтобы мой спутник не был зависим от соцсетей. Он должен заниматься серьезной работой, а не снимать танцы в TikTok», — рассказала Бузова, какого мужчину хочет видеть рядом в интервью «АиФ».
По словам телеведущей, близкий человек должен прежде всего любить певицу как личность. Его не должны смущать ее узнаваемость, возможности и публичность.
Сама Бузова уже больше года не может завязать отношения. До этого она встречалась с блогером Давидом Манукяном, который явно не подходит под ее критерии идеального мужчины. Несмотря на неудачи в личной жизни, певица не опускает руки и ждет своего возлюбленного.