Ольга Бузова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом

Сама Бузова уже больше года не может завязать отношения. До этого она встречалась с блогером Давидом Манукяном, который явно не подходит под ее критерии идеального мужчины. Несмотря на неудачи в личной жизни, певица не опускает руки и ждет своего возлюбленного.