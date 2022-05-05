Ольга Бузова на месяц отказалась от вечеринок

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Певица Ольга Бузова тщательно готовится к концерту, который запланирован на начало лета. Артистка решила на месяц отказаться от вечеринок.
Знаменитость поделилась с поклонниками в Telegram-канале короткими видео с тренировок. Звезда отметила, что стала реже выходить в соцсети, поскольку посвящает все свое время репетициям и тренировкам.
«Никаких больше вечеринок до 4 июня. Спорт, вокал, пилон, танцы — каждый день», — заявила Бузова.
Исполнительница на видео делала махи канатами с выпадами и поднятием ноги, а также качала пресс. Звезда отметила, что, несмотря на плохую погоду, не стоит забывать о приближающемся лете.
Ольга Бузова выступит на концертной площадке «Крокус Сити Холл» 4 июня. Она представит программу «Вот она я!».
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