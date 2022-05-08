Ольга Бузова, Маша Федорова, Игорь Верник посетили премьеру спектакля “Вишневый сад” в Театре на Бронной

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Маша Федорова

В московском Театре на Бронной, открывшемся после двухлетней реконструкции, прошел премьерный показ спектакля Микиты Ильинчика “Вишневый сад” по пьесе А. П. Чехова. Поздравить режиссера (и художественного руководителя театра Константина Богомолова) с премьерой пришли Игорь и Вадим Верники, Наташа Королева, Андрей Мерзликин, Инга Бергман, Ольга Бузова, Надежда Бабкина, Дарья Лисиченко, Маша Федорова, Лариса Рубальская и другие.

Новая постановка “Вишневого сада” активно обсуждалась в телеграм-каналах, в первую очередь в связи с неожиданным изменением актерского состава. Дело в том, что изначально роль Раневской в спектакле должна была сыграть светская дама Наталья Максимова, однако в итоге ее заменила актриса Екатерина Волкова. В сети гадают, может ли быть связана эта замена с высказываниями Максимовой против спецоперации на Украине или тем, что она является трансгендерной женщиной.

Если кто думает, что Наташу отстранили из-за ее политического активизма, то это не так: Максимову тихо перестали звать на репетиции еще в октябре. И #говорятчто нет, Волкову ей не предпочли: она появилась в театре аж месяц спустя. Было ли причиной то, что летом аж 15 минут эфира на “России 24” посвятили “трансгендеру в роли Раневской”? Да вряд ли Богомолова таким возьмешь, да и Максимова продолжала тогда репетировать,

— написал телеграм-канал “Антиглянец”.

Интересно, что светскую неактрису Наташу Максимову заменили на мечтающую быть светской, но все прозябающую в третьем селебрити-эшелоне Екатерину Волкову. К сожалению, в моде она была только в период отношений с Эдуардом Лимоновым. Но каждый зритель Наташиных сторис сможет представить себе, как бы она что сыграла в этом спектакле,

— прокомментировал новость телеграм-канал “Героиня Татлера”.

Коллега, вот тут несправедливо. Екатерина Волкова из тех редких актрис, что не мечтает быть “светской” от слова совсем. Пашет себе и пашет в сериалах, чтобы себя да семью содержать. При том, что с исходными данными Волковой как раз можно было бы и на “светскость” претендовать, да и на то, чтоб не самой детей содержать. В спектакле “Вишневый сад” в театре на Бронной Екатерина Волкова спасает ситуацию после выбывшей Наташи Максимовой,

— возразили в телеграм-канале “Закулиска”.

Сама Максимова объяснила свою замену тем, что с ней не смог справиться молодой режиссер.

Ни мастерства, ни опыта, ни смелости довести дело до конца Ильинчику не хватало. В особенности в работе с непрофессиональной актрисой. Вопрос к театру лишь в одном — комментарий относительно “финального выбора режиссера” не соответствует действительности. И это огорчает. Проще, конечно же, сказать, что мой потенциал не соответствовал уровню сцены Тетра на МБ, но Константин Юрьевич ни разу не видел меня на репетициях. А также не согласился на мое участие в показе в декабре. Так что да, дисциплинарные меры по отношению к молодому режиссеру — вполне вероятно. Претензии ко мне в отношении техники — нет.

Микита Ильинчик Мария Погребняк и Ольга Бузова Андрей Мерзликин Инга Бергман Виола Сюткина Наташа Королева Александр Доронин Дарья Лисиченко Игорь и Вадим Верники Александра Ревенко Надежда Бабкина и Елена Мироненко Константин Богомолов Лариса Рубальская Александр Иванов Маша Федорова Екатерина Волкова в образе Раневской