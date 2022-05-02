Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке

Олег Тиньков

Олег Тиньков заявил в интервью газете The New York Times, что его вынудили “за копейки” продать долю в TCS Group (владеет банком “Тинькофф”) после того как он публично осудил спецоперацию на Украине.

Предприниматель выразил свой протест в инстаграме* 19 апреля. На следующий день, по его словам, представители Кремля связались с руководством “Тинькофф Банка” и потребовали разорвать связи с основателем учреждения, пригрозив национализацией.

22 апреля представители банка объявили о намерении провести ребрендинг и дистанцироваться от имени Олега Тинькова, а 28 апреля “Интеррос” Владимира Потанина объявил о покупке у семьи предпринимателя 35% в TCS Group. Тиньков считает, что продал свою долю не более чем за 3% от ее реальной стоимости.

Олег Тиньков с семьей Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться,

— объяснил он, добавив, что многие российские бизнесмены и “представители элиты” солидарны с его позицией по Украине, но боятся высказывать свою точну зрения.

Тиньков отметил, что благодарен Владимиру Потанину, который позволил ему выручить хотя бы немного денег с продажи пакета акций.

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