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Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после трех лет борьбы с раком крови

Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после трех лет борьбы с раком крови

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Олег Тиньков

Олег Тиньков сообщил подписчикам в инстаграме*, что у него наступила полная ремиссия после трех лет борьбы с острой формой лейкемии.

Сегодня ровно два года с трансплантации костного мозга. Второй День Рождения у нас это называется. Пишу в основном для тех, кто проходит или у кого была диагностирована лейкемия, лимфома, миелома и прочие кровяные раки — страшные болезни… Но излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно… Я знаю, но верьте.

Бизнесмен добавил, что за ремиссию он “расплачивается” реакцией “трансплант против хозяина”, которая влияет на глаза.

Острый миелоидный лейкоз у Тинькова диагностировали в 2019 году. С тех пор предприниматель, по его же словам, “пережил два сепсиса, COVID-19 и другие побочные эффекты”. Из-за того, что с помощью химиотерапии полностью избавиться от лейкемии не удалось, Тиньков решился на пересадку костного мозга.

Ранее в мае Олег Тиньков дал интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом), в котором рассказал о борьбе с раком, а также о продаже “Тинькофф Банка”, санкциях и отношении к Владимиру Путину.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


PetelinaОльга Петелина


Фото
Соцсети


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