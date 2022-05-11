Олег Тиньков рассказал Юрию Дудю* о санкциях, продаже бизнеса, Путине и своей болезни

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Юрий Дудь* и Олег Тиньков

Предприниматель Олег Тиньков, который недавно продал “Тинькофф Банк”, дал интервью блогеру Юрию Дудю*. Собрали в нашем материале интересные цитаты: о санкциях и необходимости продать яхту, лечении от рака и отношении к Владимиру Путину.

В самом начале беседы Тиньков поспешил объяснить свое заявление пятилетней давности о том, что Владимира Путина надо короновать и что он может править “еще 33 срока, пока не умрет”. Тогда же Тиньков сказал, что присягнул бы Путину. На фоне военной спецоперации на Украине, которую сам Тиньков резко осудил, эти слова ему часто припоминали, и бизнесмен решил объясниться.

70% либеральной общественности пишут мне про этого императора. Попытаюсь объяснить. Я тогда же сказал, что Путин лично ответственен за всю коррупцию, которая существует в стране. Эта фраза прошла, а фраза про царя запомнилась. Так вот, господа, пять лет назад сказать, что Путин ответственен за коррупцию, когда у тебя состояние 6 млрд долларов и на тебя работает 50 тысяч человек, — это было не просто смело, это было ****** (очень. — Прим. ред.) как смело.

Никто с подобным состоянием не мог себе позволить такую фразу. А я это сказал, но это никого не убеждает. Всем запомнился император. Это был сарказм, во-первых, а во-вторых, я в принципе считаю, что монархия в России была бы неплоха. Особенно когда я увидел, как думает глубинный народ. Им нужен царь,

— сказал Тиньков. Однако все же извинился за те слова:

Я ошибся. Я могу один раз ошибиться? Мне можно это простить? Ошибся. Давайте, прошу прощения у всех за эту фразу.

Бизнесмен также прокомментировал введенные против него санкции в Великобритании — часть из них была снята через пару дней после введения. Тиньков назвал введенные ограничения “технической ошибкой”.

Просто имя у меня большое, но я три года даже в России не был, и у меня не контрольный пакет. Они, безусловно, ошиблись. Это была бюрократическая спешка. Меня всунули, не разобравшись, кто я есть. Но я уверен, что они разберутся, потому что англичане, в отличие от наших, нормальные люди. Пройдет год, два, три, но они меня оттуда выведут. Я там совершенно незаслуженно,

— заявил Тиньков.

Он также признался, что еще ни разу не был на своей яхте La Datcha (она была построена в 2020 году и сдается в аренду). Тиньков также рассказал, что, возможно, ему придется ее продать, так как ему нужны деньги.

Содержать я ее не смогу, придется продать,

— отметил он.

Тиньков также опровергнул информацию о счетах в Лондоне — бизнесмен заявил, что никакой “инфраструктуры” у него там нет, и он никогда не жил в Лондоне, а только проходил там лечение от лейкемии.

Тиньков также добавил, что в общей сложности на лечение в Германии и Великобритании у него ушло около 250 тысяч долларов. Бизнесмен отметил вклад Чулпан Хаматовой, которая недавно эмигрировала в Латвию, и ее фонда “Подари жизнь” в спасение жизни тяжелобольных детей в России.

Тут двух мнений быть не может. У нее карма… Она уже в раю, ангел. Десятки тысяч детей в России сейчас не умирают благодаря Чулпан Хаматовой,

— сказал Тиньков.

Предприниматель оценил и свои шансы на выживание, отметив, что сейчас находится в ремиссии.

Я на пенсии. Мне сейчас надо выживать. По последним цифрам у меня 50 на 50 выживаемости на ближайший год. Начал всего с 10%. Сейчас до 50 добрел. Ну там пятилетняя выживаемость по статистике. 9 июля будет два года после трансплантации. Считается, что это очень крутой срок! А вот пять — считай, выжил!

— сказал он.

Бизнесмен прокомментировал и теорию о том, будто его антивоенный пост с резким осуждением действий России и тех, кто поддерживает спецоперацию, является попыткой избежать дальнейших санкций.

Люди всегда склонны искать какие-то оправдания. Я вообще сомневаюсь, что моя какая-то позиция что-то поменяет — у них там бюрократическая машина, она по-другому работает, они не смотрят на высказывания.

Предприниматель прокомментировал продажу “Тинькофф Банка”, правда, точную сумму сделки с Владимиром Потаниным так и не озвучил, назвав эти деньги “копейками”. Бизнесмен сослался на договор о неразглашении, уточнив, что получил лишь около 3% от рыночной стоимости. Тиньков также рассказал, что в банк звонили из администрации президента и говорили о возможности ввести внешнее управление.

Завершил интервью Тиньков тем, что назвал себя грешником и попросил у всех прощения.

Я — великий грешник. Господи, спаси меня и помилуй. Дай Бог мне умереть без грехов, попробую причаститься и исповедоваться перед смертью. На этом я хотел бы закончить интервью: я — великий грешник и у всех прошу прощения,

— заключил Тиньков.

*Признан в РФ иноагентом