Олег Тиньков рассказал, что собирается забрать свои бренды Tinkoff и La Datcha из РФ

Тиньков поделился таким сообщением со своими подписчиками на странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской). Напомним, 22 апреля «Тинькофф» рассказал, что в 2022 году проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Отмечается, что компания давно готовилась к этому шагу.