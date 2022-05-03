Олег Тиньков рассказал, что собирается забрать свои бренды Tinkoff и La Datcha из РФ

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Российский предприниматель Олег Тиньков намерен забрать бренды Tinkoff и La Datcha из России. Об этом сообщил сам бизнесмен.
Тиньков поделился таким сообщением со своими подписчиками на странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской). Напомним, 22 апреля «Тинькофф» рассказал, что в 2022 году проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Отмечается, что компания давно готовилась к этому шагу.
«Я забираю из страны брэнды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье», — отметил бизнесмен.
Ранее группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, приобрела долю семьи Олега Тинькова в «Тинькофф», которая составляет 35%. По словам предпринимателя, он горд тем, что смог со своей командой с нуля построить банк.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация