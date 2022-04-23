Олег Тиньков ищет покупателя 35-процентной доли в TCS Group

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Предприниматель
Олег Тиньков намерен продать свою долю акций в группе «Тинькофф» и ведет
переговоры с потенциальными покупателями. К такому решению его подтолкнули
британские санкции, сообщает РБК.
Бизнесмен имеет долю в TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», одноименной страховой компанией
и другими активами. Желание выйти из российских активов появилось у него еще до начала спецоперации на
Украине и попадания в черный список Великобритании, поясняют источники.
TCS Group
зарегистрирована на Кипре. Доля Тинькова и его семьи составляет 35%. Менеджмент
компании владеет 6,5% ценных бумаг, а остальные находятся в свободном обращении. Бизнесмен не
контролирует головную компанию с 2021 года. Ранее у него было 84% голосующих
акций, с частью которых он расстался, решая вопросы со здоровьем и налоговые
споры с властями США.