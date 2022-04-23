    В тренде

    Олег Тиньков ищет покупателя 35-процентной доли в TCS Group

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Олег Тиньков ищет покупателя 35-процентной доли в TCS Group

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress / Aleksey Bychkov/PD

    Предприниматель
    Олег Тиньков намерен продать свою долю акций в группе «Тинькофф» и ведет
    переговоры с потенциальными покупателями. К такому решению его подтолкнули
    британские санкции, сообщает РБК.

    Бизнесмен имеет долю в TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», одноименной страховой компанией
    и другими активами. Желание выйти из российских активов появилось у него еще до начала спецоперации на
    Украине и попадания в черный список Великобритании, поясняют источники.

    TCS Group
    зарегистрирована на Кипре. Доля Тинькова и его семьи составляет 35%. Менеджмент
    компании владеет 6,5% ценных бумаг, а остальные находятся в свободном обращении. Бизнесмен не
    контролирует головную компанию с 2021 года. Ранее у него было 84% голосующих
    акций, с частью которых он расстался, решая вопросы со здоровьем и налоговые
    споры с властями США.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »