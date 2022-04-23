Олег Тиньков ищет покупателя 35-процентной доли в TCS Group

TCS Group

зарегистрирована на Кипре. Доля Тинькова и его семьи составляет 35%. Менеджмент

компании владеет 6,5% ценных бумаг, а остальные находятся в свободном обращении. Бизнесмен не

контролирует головную компанию с 2021 года. Ранее у него было 84% голосующих

акций, с частью которых он расстался, решая вопросы со здоровьем и налоговые

споры с властями США.