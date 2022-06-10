Олег Сирота заявил, что «тусуется» с Байденом и Меркель около коровника в Подмосковье

Козел Байден и коза Меркель живут у известного российского сыровара Олега Сироты. По его словам, любой желающий может посмотреть на питомцев и покормить их с рук в деревне Дубровское Московской области.
Новый питомец с серыми ушками на Истринской сыроварне появился буквально на днях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сам козел оказался уже почтительного возраста, в связи с чем Сирота сразу придумал новому другу прозвище.
«У нас на ферме новый обитатель. Это старый козел по кличке Байден. Он получил кличку в честь одного мирового лидера — американского президента. Если честно, не понимаем, зачем он у нас тут живет, что делает и почему тут тусуется, но знаем, что он очень старый и не очень полезный. У нас есть молодые козлы, но из уважения к возрасту мы продолжаем его держать. У него красивые рога!» — заявил сыровар.
Козел Байден обосновался на маленькой ферме, которая находится недалеко от коровника. По словам Олега Сироты, животные сожительствуют со старой козой Меркель — бойкой легендой сыроварни, которой даже посвящена страница на «Википедии».