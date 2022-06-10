Олег Сирота заявил, что «тусуется» с Байденом и Меркель около коровника в Подмосковье

«У нас на ферме новый обитатель. Это старый козел по кличке Байден. Он получил кличку в честь одного мирового лидера — американского президента. Если честно, не понимаем, зачем он у нас тут живет, что делает и почему тут тусуется, но знаем, что он очень старый и не очень полезный. У нас есть молодые козлы, но из уважения к возрасту мы продолжаем его держать. У него красивые рога!» — заявил сыровар.