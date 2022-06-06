Олег Кашин* дал интервью Ксении Собчак и рассказал о пропаганде, российском телевидении и национализме

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Олег Кашин

Журналист Олег Кашин, которого несколько дней назад признали иноагентом, стал гостем нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак и рассказал о работе из Лондона, сотрудничестве с прогосударственными СМИ и резонансных постах в личных соцсетях.

Затронули в интервью и тему “русского национализма”. Так, Ксения Собчак вспомнила старый твит Кашина об Украине (“Клево было бы, если бы Россия вернула себе Украину вплоть до Львова”) и попросила прокомментировать его. Размышляя о природе национализма, Кашин вспомнил историю Великобритании и Ирландии, воевавшей за независимость.

Вот бы нам так: Соединенное королевство Россия, Украина и Белоруссия”. Я мечтал, я хотел, чтобы русский народ, разделенный, вернулся в свои более-менее естественные границы. Этого уже не произойдет никогда, у меня это вызывает грусть.

При этом географически Кашин видит Россию иначе:

Если вдруг я посмотрю на карту России и не увижу на ней Чеченскую Республику, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Туву, если их вдруг не будет на карте России, я не огорчусь. Если бы Россия вдруг <благодаря спецоперации> приросла каким-нибудь еще Крымом, я был бы счастлив.

Сейчас журналист живет в Лондоне, куда уехал из России в 2016 году. Ранее он также попал в “список Навального”, куда включили тех, кто, по мнению ФБК*, является “коррупционерами” и “разжигателями войны” (в этот список попала также Ксения Собчак).

Кашин высказался о ситуации, когда его уволили из “Комсомольской правды”: это произошло после публикации резонансных постов в личных соцсетях, и об участии в программе Ольги Скабеевой “60 минут”. Как отметила Ксения Собчак, идти работать или давать интервью в прогосударственное СМИ, а позже публиковать такие посты нелогично.

Это и источник творческого вдохновения, и взгляда на мир, это электричество, которого нет, если ты просто резонируешь по общепринятым нормам. Я не понимаю, зачем писать статью на очевидную тему с очевидными выводами, — ответил он и сравнил эти ситуации со своим романом, который он однажды имел с замужней девушкой: “Я ходил туда не за сексом, а за стрессом”.

Журналист высказался о российском телевидении и тех, кто там работает.

Для меня российское телевидение, объективно — великое достижение.

При этом он добавил, что его огорчает тот факт, что на российском телевидении сейчас победила та часть, которая отвечает за пропаганду. Он также рассказал о разговоре с певицей Викторией Дайнеко, которая выступила на “Z-концерте”.

Я вижу, что она выступает на Z-концерте. И отношения позволяют мне написать: “Вика, …?” (почему. — Прим. ред.) А она мне отвечает, “Олег, я все равно тебя люблю”. Ну и что с ней спорить? Ну поет она на этом концерте, но все равно не она лицо этой спецоперации. И для меня точно не Скабеева есть образ этой *** (военной спецоперации. — Прим. ред.).

Кашин прокомментировал то, как можно жить в одной стране и при этом писать о другой.



Я понимаю проблему отрыва от реальности. Мои самые радикальные тексты написаны в Москве. Я понимаю, что, когда я за границей, у меня нет морального права говорить “выходите на митинги”, потому что сам я не выхожу на митинги.



У меня экранное время в телефоне 11 часов в сутки. Я погружен в российские соцсети, в которых уже не разберешь, где кто живет: в Стамбуле, Ереване или Москве. Мы уже все аккаунты, а не люди.

В конце интервью, отвечая на вопросы Собчак, Кашин заявил, что предпочел бы остаться без денег в Великобритании, нежели жить богатым в России.

В Англии человек уязвим, в России обречен.

* Олег Кашин признан в России иноагентом

*ФБК признан в России иноагентом

