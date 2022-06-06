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Олег Кашин* дал интервью Ксении Собчак и рассказал о пропаганде, российском телевидении и национализме

Олег Кашин* дал интервью Ксении Собчак и рассказал о пропаганде, российском телевидении и национализме

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Олег Кашин

Журналист Олег Кашин, которого несколько дней назад признали иноагентом, стал гостем нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак и рассказал о работе из Лондона, сотрудничестве с прогосударственными СМИ и резонансных постах в личных соцсетях.

Затронули в интервью и тему “русского национализма”. Так, Ксения Собчак вспомнила старый твит Кашина об Украине (“Клево было бы, если бы Россия вернула себе Украину вплоть до Львова”) и попросила прокомментировать его. Размышляя о природе национализма, Кашин вспомнил историю Великобритании и Ирландии, воевавшей за независимость.

Вот бы нам так: Соединенное королевство Россия, Украина и Белоруссия”. Я мечтал, я хотел, чтобы русский народ, разделенный, вернулся в свои более-менее естественные границы. Этого уже не произойдет никогда, у меня это вызывает грусть.

При этом географически Кашин видит Россию иначе:

Если вдруг я посмотрю на карту России и не увижу на ней Чеченскую Республику, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Туву, если их вдруг не будет на карте России, я не огорчусь. Если бы Россия вдруг <благодаря спецоперации> приросла каким-нибудь еще Крымом, я был бы счастлив.

Сейчас журналист живет в Лондоне, куда уехал из России в 2016 году. Ранее он также попал в “список Навального”, куда включили тех, кто, по мнению ФБК*, является “коррупционерами” и “разжигателями войны” (в этот список попала также Ксения Собчак).

Кашин высказался о ситуации, когда его уволили из “Комсомольской правды”: это произошло после публикации резонансных постов в личных соцсетях, и об участии в программе Ольги Скабеевой “60 минут”. Как отметила Ксения Собчак, идти работать или давать интервью в прогосударственное СМИ, а позже публиковать такие посты нелогично.

Это и источник творческого вдохновения, и взгляда на мир, это электричество, которого нет, если ты просто резонируешь по общепринятым нормам. Я не понимаю, зачем писать статью на очевидную тему с очевидными выводами, ответил он и сравнил эти ситуации со своим романом, который он однажды имел с замужней девушкой: “Я ходил туда не за сексом, а за стрессом”.

Журналист высказался о российском телевидении и тех, кто там работает.

Для меня российское телевидение, объективно великое достижение.

При этом он добавил, что его огорчает тот факт, что на российском телевидении сейчас победила та часть, которая отвечает за пропаганду. Он также рассказал о разговоре с певицей Викторией Дайнеко, которая выступила на “Z-концерте”.

Я вижу, что она выступает на Z-концерте. И отношения позволяют мне написать: “Вика, …?” (почему. Прим. ред.) А она мне отвечает, “Олег, я все равно тебя люблю”. Ну и что с ней спорить? Ну поет она на этом концерте, но все равно не она лицо этой спецоперации. И для меня точно не Скабеева есть образ этой *** (военной спецоперации. — Прим. ред.).

Кашин прокомментировал то, как можно жить в одной стране и при этом писать о другой.

Я понимаю проблему отрыва от реальности. Мои самые радикальные тексты написаны в Москве. Я понимаю, что, когда я за границей, у меня нет морального права говорить “выходите на митинги”, потому что сам я не выхожу на митинги.

У меня экранное время в телефоне 11 часов в сутки. Я погружен в российские соцсети, в которых уже не разберешь, где кто живет: в Стамбуле, Ереване или Москве. Мы уже все аккаунты, а не люди.

В конце интервью, отвечая на вопросы Собчак, Кашин заявил, что предпочел бы остаться без денег в Великобритании, нежели жить богатым в России.

В Англии человек уязвим, в России обречен.

* Олег Кашин признан в России иноагентом

*ФБК признан в России иноагентом

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