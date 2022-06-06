Олег Газманов сравнил отмену русской культуры со сжиганием книг в Средневековье

Певец и народный артист Росси Олег Газманов резко высказался об отмене русской культуры.
Газманов не считает целесообразным отвечать на нападки такими же мерами и отменять западную культуру в стране. По словам исполнителя, открытость и терпимость и есть главная сила России.
«Запрет русской культуры — это дикость, уходящая в средневековье. Это как когда-то жгли книги. Не будет ли им потом стыдно перед своими потомками?» — отметил артист в разговоре с корреспондентом «АиФ».
Певец отметил, что с начала специальной операции РФ на Украине он наблюдает постоянные изменения не только в мире, но и культуре. По словам Газманова, он чувствует это и на своих концертах, на которые стало ходить очень много активных молодых людей.