Олег Газманов не может продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей Латвии

Певец Олег Газманов не может ни продать, ни сдать свою квартиру в Юрмале по причине запрета любой финансовой деятельности в Латвии, сообщил российский исполнитель на пресс-конференции, посвященной Дню России.
В пресс-центре «России сегодня» Газманов прокомментировал ситуацию с зарубежной собственностью, которая находится в Юрмале. Помимо финансовых ограничений певец также включен в список лиц, которым с 2014 года запрещен въезд в Латвию на неопределенное время.
«Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили», — объяснил Газманов, пообещав, когда все нормализуется, спросить с латвийских властей все, в том числе за моральный ущерб.
Газманов, как и многие другие российские поп-исполнители, несколько лет назад приобрел недвижимость в Юрмале. До 2015 года на Рижском взморье проходил фестиваль «Новая волна», и певец купил квартиру, чтобы не останавливаться в гостиницах.