Олег Газманов не может продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей Латвии

«Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили», — объяснил Газманов, пообещав, когда все нормализуется, спросить с латвийских властей все, в том числе за моральный ущерб.