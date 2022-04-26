Оксана Лаврентьева рассказала о ссоре с Tatler, эзотерике и бренде Александра Терехова: “Российский покупатель сильно отличается от его стандартов красоты”

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Оксана Лаврентьева и Мадонна Мур

Оксана Лаврентьева, основательница “Русмоды” и совладелица Independent Media, стала героиней нового выпуска YouTube-шоу модного блогера Мадонны Мур. В интервью Лаврентьева прокомментировала прекращение сотрудничества с Александром Тереховым, ссору с Condé Nast из-за фильма Tatler и свои занятия коучингом. Spletnik собрал самые интересные цитаты.

Сотрудничество Лаврентьевой и Терехова прервалось в 2020 году после многих лет совместной работы. Когда Терехов уходил из “Русмоды”, обсуждалось, что он оказался лишен прав на собственный именной бренд. Лаврентьева заявила, что хотела вернуть дизайнеру права.

Я с ним встречалась и предложила забрать бренд, чтобы пользоваться тем именем, которое уже 10 лет как было раскручено и в которое вложено огромное количество сил и денег. Но юридически это не очень получилось. Я была готова отдать бесплатно, но я хотела, чтобы он на два года нам дал лицензию. Не получилось не по моей вине.

Оксана Лаврентьева и Александр Терехов

После прекращения сотрудничества Лаврентьева основала собственный бренд Ololol, а Терехов взял паузу. В конце прошлого года дизайнер анонсировал возвращение в мир моды. В интервью Оксана Лаврентьева прокомментировала запуск нового бренда Терехова — Sashaverse.

Я видела некоторые фотографии. Это то, что Саша всегда делал, то, что ему нравилось. А мы требовали от него больше коммерции. Это вещи на очень определенный тип женщин: очень красивых, очень худых, очень высоких. Если это будет нишевый бренд, то у него будет огромный успех. Просто мне всегда хотелось масштаба и объема, и, скажем так, российский покупатель сильно отличается от стандартов красоты Саши Терехова,

— сказала она.

Лаврентьева также коснулась темы причины разлада с Тереховым, признав, что отношения у них начали портиться после того, как дизайнер снялся в скандальном фильме к юбилею журнала Tatler в 2018 году. В одном из эпизодов фильма в ироничном ключе были изображены отношения Лаврентьевой и Александра Цыпкина. Ролик оскорбил Лаврентьеву, после чего она поссорилась с Condé Nast и светской тусовкой.

Если вернуть время назад, я поступила бы точно так же. Может, я не стала бы ни с кем воевать и сделала бы это в тысячу раз мягче, но я считаю, что я поступила правильно, хотя, может, слишком агрессивно. Но есть вещи, которые ты не должен принимать, не должен спускать, и в первую очередь это нападки на твою семью, на твоего любимого человека. Особенно если это делают люди, с которыми ты работаешь или которые пользуются благами, которые ты им предоставляешь,

— прокомментировала свое решение Лаврентьева.

Она также добавила, что позже помирилась с Ксенией Соловьевой (тогда та была главным редактором Tatler) и Михаилом Друяном (продюсер фильма к 10-летию издания), и личных претензий к ним сегодня уже не имеет.

При этом Лаврентьева признала, что это был “переломный момент” в ее жизни, когда она поняла, что не может “оставаться в кругу людей с такими ценностями”. Лаврентьева также отметила, что раньше ходила на тусовки, так как считала, что это будет полезно для бизнеса, но потом она поменяла свое мнение.

Сейчас совершенно неважно, печатает тебя Condé Nast или нет. Сейчас каждый сам себе медиа и с большим тиражом, чем любой журнал,

— сказала Лаврентьева (интервью записывалось до ухода Condé Nast из России. — Прим. ред.).

В интервью Оксана также объяснила, как совмещает веру в Бога с увлечением эзотерикой и духовными практиками.

Моя вера построена на собственных ощущениях. Еще недавно я была яростным атеистом и говорила, что религия — это костыли для дураков и инфантилов. А сейчас я так же яростно верю, как раньше не верила. Я не принадлежу к какой-то конфессии, но принадлежу к учению. Это синтез древних знаний и традиций, и там очень легко уживаются те вещи, которые не уживаются в религии. Мне подходит такая система, где меня не зажимают в какие-то рамки.

Лаврентьева также объяснила высокий ценник на свои услуги коучинга (один час стоит 100 тысяч рублей, а абонемент на год — один миллион рублей).

Я на свое образование потратила сотни тысяч долларов, и я училась не только в России. У меня было как минимум три учителя с мировым именем. Еще я беру так дорого, потому что у меня есть собственный бизнес. Это достаточно редко для коуча, когда есть не только коучинговая практика, но и конкретный пример построения успешного бизнеса. А у меня это есть,

— сказала Лаврентьева.