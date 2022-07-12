Оксана Лаврентьева рассказала о борьбе с лишним весом: “Называла себя “жирной свиньей”, ненавидела свое отражение в зеркале”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Оксана Лаврентьева

Совладелица Independent Media, основательница “Русмоды” и блогер Оксана Лаврентьева опубликовала в инстаграме* пост, в котором рассказала о борьбе за стройную фигуру.

Вывод один: ваш лишний вес может быть совсем не лишним. Последние 5 лет я так или иначе борюсь с лишним весом, и главное открытие, которое я сделала сейчас, — 3,5 года я боролась с ним зря. Потому что никакого лишнего веса у меня не было. Совсем. Теперь я это понимаю, когда смотрю на свои фотографии полуторагодовалой давности. На них я вешу 55—57 кг, и сейчас я вижу, что была худая и в отличной физической форме. Просто придиралась к себе, потому что большую часть жизни весила 43—47, ну максимум 50 кг. Конечно же, по сравнению с этим весом цифра 57 казалась всем огромной. То, что я была практически анорексиком, меня не смущало, потому что мода и восхищение окружающих диктовали мне быть именно такой. Как я себя при этом чувствовала, никого не волновало. Все просто восхищались острыми коленками, талией 57 см и бедрами 83 см. Чувствовала я себя ужасно. Ничего не ела, много курила на голодный желудок, чем заработала хронический гастрит, не умела справляться со стрессом и постоянно находилась в тревожном состоянии.

Сейчас с высоты своих 70 кг я вижу, что всю жизнь была дюймовочкой — и в 57 кг тоже. Но вместо того, чтобы радоваться этому факту, я была собой недовольна, называла себя “жирной свиньей”, ненавидела свое отражение в зеркале. Всегда хотела еще идеальнее, всегда себя ругала. Сейчас вес 57 кг для меня — просто мечта, к которой я стремлюсь.

К публикации Лаврентьева приложила серию фотографий, на которых она запечатлена в разном весе.



Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

В комментариях Оксану поддержали Елена Блиновская, Наталья Подольская и другие звезды. Уже два месяца Лаврентьева усиленно (пять раз в неделю) занимается спортом с персональным тренером. Она признается, что уже “видит результат на качестве тела”. Оксана рассказала, что раньше с презрением относилась к полным людям, считала, что у них нет силы воли, характера и настойчивости.

Лишние килограммы и жир у меня вызывали брезгливость и отвращение,

— писала Лаврентьева.

Сейчас она полностью пересмотрела свое мнение и благодарна телу за поддержку.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией